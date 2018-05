Horb a. N. Abschied von Bernhard Asprion

Horb. Oft genug musste der Fachbereichsleiter Technische Betriebe in seinen 27 Horb-Jahren in den Gemeinderat. Rede und Antwort stehen. Das ist jetzt vorbei: Denn Asprion hat noch Rest-Urlaubstage, sodass sein Ruhestand vor dem offiziellen Ende am 30. Juni jetzt schon startet. Ein Riesen-Blumenstrauß. Ein entspannter Asprion. Und alle im Gemeinderat hatten nur Dankesworte.

FD/FW-Fraktionschef Alfred Seifriz: "Sie waren ein Fachbereichsleiter, den man kurz anrufen konnte, wenn ein Weg mal nicht gemäht war. Das wurde umgehend erledigt. Das zeigt, wie Sie Ihren Laden im Griff hatten!"

CDU-Fraktionschef Michael Keßler: "Sie sprechen eine klare Sprache, kommunizieren ganz offen. Auch der Bürger hat Sie immer verstanden."