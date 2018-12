Horb a. N. Abschied mit schönen Liedern

Im Rahmen dieser Feier wurde auch Marion Weber, die seit 1991 als Erzieherin in der Kita arbeitete, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Viele Kinder hat sie beim Großwerden begleiten dürfen, einige davon bringen jetzt schon ihre eigenen Kinder zur "Rasselbande". Mit viel Engagement hat sie sich für die Kinder eingesetzt, mit ihnen gespielt, tolle Lieder gesungen, gelacht, aber auch getröstet, motiviert und für das Schulleben vorbereitet. Besonders wichtig war ihr die Sprachförderung, die sie über viele Jahre, auch im Rahmen des Programms von S-B-S (Singen, Bewegen, Sprechen) begleitet hat. Für das Team war sie in all den Jahren eine große Stütze, die nur schwer ersetzbar sein wird, teilen die Verantwortlichen mit.

Die Kinder hatten zum Dank das Lied "Ich schenk dir einen Regenbogen" vorbereitet. Die Raupenkinder übergaben dazu die passenden Geschenke wie einen gebastelten Regenbogen, Seifenblasen, eine weiße Wolke, einen Kieselstein, einen Luftballon und zum Schluss ein großes Kuchenherz auf dem steht "Ich mag dich so". Die Großen, die "Schmetterlinge" der Kita, hatten Blumen in verschiedenen Farben gebastelt und überreichten diese mit einen Gedicht, für was die jeweilige Farbe steht. Unter anderem Gelb für Wärme und Zuneigung, Rot für jede Träne, die getrocknet wurde, Lila für die Geduld, Grün für all die Bücher, die vorgelesen wurden. Von allen Kindern gemeinsam gab es als Abschiedsgeschenk für Weber ein selbst gebasteltes Fotobuch und die Elternvertreter hatten einen Geschenkkorb zum Abschied vorbereitet.

Anschließend begann die kleine, aber feine Adventsfeier mit dem Lied "O Tannenbaum" und der Geschichte "Der kleine Bär", bevor man es sich bei Punsch und Gebäck gemütlich machte. Am Ende der Feier überreichten die Elternvertreter allen Erzieherinnen zum Dank für das vergangene Jahr einen Geschenkkorb mit vielen Leckereien und Blumen und mit dem Lied "In der Weihnachtsbäckerei" endete die Feier, heißt es abschließend.