Horb a. N. Abriss muss noch warten

Ortsvorsteher Karl Kocheise erklärte gerade zur Variante Eins die vielen Vorteile, die sich daraus ergeben. Die Zukunftssicherheit des Kindergartens steht dabei an erster Stelle. Anstatt wie bisher nur eine Gruppe im Alter von zwei bis sechs Jahren betreuen zu können, würde ein Neubau auch die Möglichkeit eröffnen, eine Kleinkindgruppe einzurichten. In Anbetracht einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen im Zuge des Bedarfsplanes 2019/2020 die aktuellen Öffnungszeiten sowie das Betreuungsangebot auf den Prüfstand gestellt werden, so ein weiteres Argument, das für einen Neubau spricht.

Der Kindergarten weist aktuell eine Fläche von insgesamt 300 Quadratmeter auf. Der Neubau wurde anhand der neuesten energetischen Standards und räumlichen Anforderungen geplant und umfasst eine Fläche von rund 520 Quadratmeter. Das Kindergartengebäude beinhaltet unter anderem zwei Gruppenräume, einen Schlafraum, einen Multifunktionsraum, ein Büro, ein Speisezimmer sowie einen Besprechungsraum.

Für einen Neubau dieser Größenordnung sei mit Kosten in Höhe von rund einer Million Euro zu rechnen. Die Kirchengemeinde würde das Grundstück beisteuern. Der Grundstückswert muss noch ermittelt werden. Die Baukosten müsste daher komplett die Stadt Horb tragen, wobei es über das derzeitige Bundesförderprogramm zum Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen Zuschussmöglichkeiten in Höhe von rund 120 000 Euro gäbe. Geplant und gebaut soll das neue Gebäude gemeinsam von Stadt und Kirche werden. Die Verwaltung sieht eine Umsetzung des Projektes bis zum Herbst/Winter 2019 als realistisch an, und der Kindergartenbetrieb könnte im Frühjahr 2020 aufgenommen werden.

Vor diesem Hintergrund gab es von Ratsseite keine Einwände. Ein Umstand, den Rudolfo Panetta so nicht stehen lassen wollte. Er sah starken Diskussionsbedarf, der aber von Karl Kocheise abgeschmettert wurde. "Du hättest dich ja in die Projektgruppe einbringen können", so ein Ortsvorsteher, dem man anmerkte, dass ihm das Nachkarteln seines Stadtrats-Kollegen nicht passte. Panetta brachte dann noch Forderungen wie eine kostenfreie Ü 3-Betreuung, Substanzerhaltung durch Sanierung des alten Gebäudes und die weitere Nutzung des alten Abenteuerspielplatzes, den die Eltern der damaligen Schulkinder in Eigenregie erstellt hatten, als weitere Anregung ein, die aber nirgends auf fruchtbaren Boden fielen.

Rat Matthias Schäfer vertrat die Meinung, dass man sich im Ort glücklich schätzen kann, wenn man einen zukunftsorientierten Kindergarten bekomme. "Das abzulehnen ist ungefähr so, als ob man nein dazu sagt, wenn jemand fragt, ob er einem einen nigelnagelneuen Porsche vor die Tür stellen darf und dafür den sechs Jahre alten BMW bekommt." Rat Matthias Dettling hofft jedoch, dass die Verantwortlichen mit dem gleichen Elan, wie sie den Abriss des alten Gebäudes vorantreiben, auch für die Vereine, die derzeit die Halle und die Schulungsräume nutzen, Ausweichquartiere suchen und finden. Kocheise versprach, dass man das Schulhaus erst dann abreißen werde, wenn dieser Punkt geklärt ist.

Einstimmig erging dann der Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat, einen Kindergarten zu planen und diesen im Haushaltsplan 2019 festzuschreiben. Weiter verlangt der Ortschaftsrat, dass die Verantwortlichen mit den betroffenen ortsansässigen Vereinen sprechen und unter Berücksichtigung der Vereinsförderrichtlinien Folgelösungen erarbeiten.