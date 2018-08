Horb a. N. Abenteuerlicher Ausflug in den Wald

Treffpunkt war die Jedermannhütte. Hier wurde erst einmal ausgiebig, gemütlich gefrühstückt. Die Kinder hatten Gelegenheit, sich kennenzulernen und miteinander zu spielen. Um die große Schar von 30 Kindern zu beaufsichtigen, brauchte man natürlich viele Helfer. Neben dem Vorsitzenden der Narrenzunft Sajoscha Ott kümmerten sich Elke, Jessica, Sandra und Reinhard Schulze sowie Michael Eisenbrückner, Hildegard Ott, Julia Ott und Michael und Alexander Keller um die Kinder.

Waldbox mitgebracht

Mit dem Traktor auf dem Anhänger ging die Fahrt am Mittag in den Wald. Hier bei Seewald wartete Simon Köninger auf sie. Der Nordstetter ist Förster in Oberndorf. Mitgebracht hatte er eine Waldbox. Jeder Landkreis hat einen dieser Anhänger von Forst BW mit verschiedenen Materialien zur Umweltbildung. Da gab es zum Beispiel lebensgroße Figuren mit Fotos von Tieren des heimischen Waldes. Die Kinder lauschten gespannt, was er alles über diese Tiere zu erzählen wusste. Dann durfte eine Gruppe der Kinder die Tierfiguren im Wald verstecken, und die andere Gruppe musste sie suchen.