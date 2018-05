Horb a. N. Abend im Art-Park mit Humor und Tiefgang

Horb. Mal das kälteste Open-Air-Kino Horbs im Winter, mal afrikanisches Trommeln oder Yoga für Anfänger. Im Stadtpark werden immer neue Impulse gesetzt.

Am Donnerstagabend gab es dann wieder einmal etwas ganz anderes. Ein laues Lüftchen unter den Bäumen neben der Gutermann-Grundschule am Kiosk für die Draußenspielzeuge für die Kids. Schnell noch Sitzkissen für die Gäste aus dem Pflegeheim hingelegt, dann legt Martin Binder auf seinem Saxophon mit "How Deep is Your Love" los.

Das Intro für einen weiteren großen Künstler, denn: Georg Cornelius Freundorfer hat nicht nur aus Meersburg seinen Pinocchio mitgebracht, um ihn den Horbern an diesem Abend zu zeigen, sondern auch seinen Pilz. Der steht direkt an der Turnhalle neben der Gutermann-Grundschule. Und er bleibt auch als Leihgabe hier stehen.