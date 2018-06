Horb a. N. 91-Jähriger stirbt bei Brandunglück

Horb-Det tingen. Flammen schlagen aus dem Dach eines Haues im "Lettenacker" – teilweise so hoch, dass sie noch am anderen Ende des Dorfes zu sehen sind. Zehn Fahrzeuge und rund 70 Feuerwehrleute der Abteilungen Dettingen, Horb und Dießen rücken aus. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst, die Gebrüder Gründler Stiftung, ein Notfallseelsorger und die Polizei.

"Beim Eintreffen der Kräfte befand sich ein Teil des Dachstuhls bereits in Brand. Da der Bewohner noch im Gebäude vermutet wurde, wurde umgehend mit einem Trupp unter Atemschutz die Personensuche eingeleitet. Leider konnte der Bewohner nicht mehr lebend gerettet werden", teilt die Feuerwehr Horb am gestrigen Montag mit.

Bei Tageslicht wird am Brandort das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Verkohlte Holzteile, zerbrochene Ziegel und versengtes Isoliermaterial liegt vor der Tür des Hauses, das direkt am Waldrand liegt. Der Dachstuhl ist schwer beschädigt und an einem Fenster im Obergeschoss wird sichtbar, dass hier die Flammen gewütet haben. Auch der Dachbereich des Nachbarhauses ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Teilweise ist es mit einer grünen Plane abgedeckt. Hier hatten sich am Sonntagabend eine Familie mit zwei Kindern in Sicherheit bringen können.