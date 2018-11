Horb a. N. 70 ganz unterschiedliche Werke werden gezeigt

Horb. Mit dabei sind bei der Aus stellung "Winter" des Kunstvereins Oberer Neckar Ursula Kärcher, Katrin Kinsler, Kurt Renz, Ingrid Ritterbusch, Ineke van der Burg sowie das Künstlerehepaar Barbara Jäger und Omi Riesterer. Die Ausstellung besteht aus 70 ganz unterschiedlichen Arbeiten.

Die beiden Fast-Horber Jäger und Riesterer sind mit ihrer Kunst in der Stadt omnipräsent: Riesterer, der mit Elementen der Architektur ebenso wie mit Schrägen und Öffnungen spielt und so mit gewollten Unregelmäßigkeiten seinen Werken Struktur verleiht, steht mit der Plastik "Dreivierteil" inzwischen fest vor dem Gebäude der Horber Kreissparkasse. Die "Neckarblüten" seiner Frau begrüßen gegenüber in Blau und Rot die Besucher der Neckarstadt. Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) lobte bei der Vernissage die enge Verbindung der beiden Künstler zur Stadt, die gemeinsam in einem Atelierhaus in Karlsruhe arbeiten. Das Stadtoberhaupt nannte den Kunstverein einen harten Faktor im reichen Kulturleben der Stadt: "Sie bieten der Kunst und der Kultur eine tolle Bühne. Dafür ein großes Dankeschön von allen Bürgern Horbs an den Kunstverein."

Der 78-jährige Musiker und Maler Kurt Renz, der sich gerne selbst als wilden Vogel bezeichnet, brennt buchstäblich in seinen Bildern. Abstrakt, doch mit Namen, mit denen er jedem Bild seinen Charakter gibt, schafft er seine eigenen, expressiven Bildwelten. "Wichtig ist nicht, was ich geschaffen habe, sondern dass ich etwas geschaffen habe", lautet sein Anspruch an sich selbst.