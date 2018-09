Horb a. N. 617 Kilometer auf dem Fahrradsattel

H o rb-Bittelbronn. Zum 15-jährigen Bestehen der Dienstagsradler aus Bittelbronn wurde aus einer Idee des Tourmanagers Roland Eiseler Realität. Im Frühjahr legten die Radfahrer gemeinschaftlich fest, dass sie die Radtour nach Hamburg endlich in die Tat umsetzen wollen. Die Strecke, Etappen, Zwischenziele und die Unterkünfte wurden von Tourmanager Eiseler geplant.

Um 7.30 Uhr starteten die 13 Radler die erste, 110 Kilometer umfassende, Etappe nach Karlsruhe. Bei blauem Himmel und zehn Grad fuhr die Gruppe den Murgtal-Radweg über Forbach und Rastatt nach Karlsruhe. Bei 30 Grad wurde der Schlossplatz besichtigt, bevor sie den Abend in einer urigen Gaststätte ausklingen ließen.

Am zweiten Tag ging es über den Rheintal-Radweg die nächsten 80 Kilometer nach Mannheim, wo ein Begleitservice mit Anhänger wartete. Dort angekommen wurden die Räder auf den Anhänger aufgeladen, um weiter Richtung Hameln zu fahren. In der "Rattenstadt" besichtigten die Dienstagsradler die Altstadt, bevor die dritte 147 Kilometer umfassende Etappe von Hameln nach Nienburg am nächsten Tag entlang des Weserradweges startete.