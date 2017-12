Horb a. N. 600 Hektar Revier durchstreift

Jäger Rudolf Rebholz zeigte sich mit dem Ausgang der Jagd zufrieden und zeichnete anschließend gemeinsam mit seiner Frau Margarethe Rebholz die erfolgreichen Jäger aus. Die Treibjagd erstreckte sich dabei auf zwei Reviere mit insgesamt 600 Hektar Jagdfläche. Rebholz bezifferte die Anzahl der Teilnehmer auf 70 Jäger und 40 Treiber. Angeblasen wurde die Jagd um 9 Uhr – die Jäger und deren Helfer machten sich auf den Weg in ihre zugeteilten Reviere und Gebiete. Über 30 Hunde begleiteten dabei ihre Herrchen ins Revier. Rebholz selbst führte eine Gruppe Treiber an. "Bei diesem kalten Wetter ist die Aufgabe als Treiber angenehmer als das Jagen selbst. So blieb ich immer in Bewegung und spürte auch keine Kälte", verriet der Jäger.

Mittags ab 13 Uhr sammelten sich die Jagdgemeinschaft bei der Jagdhütte Haidenhof Dießen, um ihre Strecke (Beute) traditionsgemäß zu legen und zu verblasen. Insgesamt sieben Wildschweine, 32 Rehe und zehn Füchse wurden erlegt.

Ein Halali aus den Jagdhörnern beendete die große Treibjagd.