Horb a. N. 53 Gruppen laufen beim Umzug mit

Das hat es wohl lange nicht in Horb gegeben: Gegen 16 Uhr liefern sich die Guggenmusiker der Kandldabber der Narrenzunft Betra und die Tuders der Narrenzunft Salzstetten ein "Battle" vor der Fahrschule Hug –­ die Gesichter in der strahlenden Sonne. "Let me entertain you" oder "Schrei nach Liebe". Und Dominik, der härteste Pauker aller Zeiten, der schon während des Umzugs alles gegeben hat, ist fertig. Legt sich erst mal mit dem Rücken auf den Boden. Kein Wunder! Munter rumgehüpft, auf den Knien gerobbt – und das Publikum ist voll mitgegangen. Das absolut geile Ende eines genialen Umzugs.