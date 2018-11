Horb a. N. 49-Jähriger bei Unfall auf A 81 schwer verletzt

Kurz nach Mitternacht war der Mann in seinem Renault auf dem Weg in Richtung Stuttgart. Nicht weit von der Anschlussstelle Horb entfernt kam er nach links von der Fahrbahn ab. Die Mittelleitplanke, gegen die er stieß, lenkte sein Auto nach rechts. Deswegen fuhr der 49-Jährige nach dieser Kollision quer über die Fahrbahn und prallte am Ende gegen die Leitplanken rechts.

Bei dem Unfall wurde das Auto so stark demoliert, dass der Fahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er musste von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Renault gerettet werden. Rettungskräfte den 49-Jährigen ins Krankenhaus nach Rottweil.

An dem Renault entstand Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf fast 19.000 Euro.