Horb a. N. 48 Zeugen und ein Gutachter

Fraglich war lange Zeit, ob man dem 34-Jährigen die zahlreichen Sachbeschädigungen an Autos nachweisen könne. Die Polizei hatte unter anderem auch Werkzeuge sichergestellt, an denen sie Autolack vermutete. Staatsanwalt Frank Grundke sagt jetzt kurz vor der Verhandlung: "Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass wir beweisen können, dass der Angeklagte zumindest einen Teil der Sachbeschädigungen begangen hat." Der Angeklagte muss sich aber auch wegen einiger Körperverletzungen und Beleidigungen vor Gericht verantworten. Unter anderem soll er vor fast genau einem Jahr in der Neujahrsnacht mit einer Bügelsäge auf einen Nachbarn eingeschlagen haben.

Im Vordergrund der Verhandlung werde aber sicher die Persönlichkeit des Mannes stehen, so Grundke. "Schwerpunkt wird die Notwendigkeit einer Unterbringung sein." Wichtig werden dabei die Aussagen des Gutachters sein, der sich mit dem Angeklagten beschäftigt hat.

Seit Mitte September befindet sich der 34-Jährige bereits vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung. Eine Berufung der Staatsanwaltschaft Rottweil vor dem Oberlandesgericht war erfolgreich, nachdem das Landgericht Rottweil eine psychiatrische Unterbringung abgelehnt hatte. Der Angeklagte war zuvor bereits zweimal vorübergehend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, nachdem die Stadt Horb einen Antrag nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz gestellt hatte – das schwächere Mittel gegenüber einer strafrechtlich verhängten Unterbringung.