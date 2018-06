Horb a. N. 476 Läufer schaffen 3774 Kilometer

Zusammen mit Ralf Heckner nahm Oechsle die Ehrungen der Klassen und Läufer vor. Einen Dank richteten die beiden Moderatoren auch an den Leistungskurs Sport, der das Aufwärmen vor dem Lauf übernommen hatte. Die meisten Runden in der Unterstufe waren Leonie Kuhn von der Klasse 5a mit 14 Runden und Benedikt Weiß aus der Klasse 5c mit 15 Runden gelaufen. In der Mittelstufe holten sich Lea Wütz aus der Klasse 9c mit zwölf Runden sowie Pascal Fasnacht aus der 9c und Moritz Nafz aus der 8c mit jeweils 15 Runden den Preis. In der Oberstufe schafften Nele Lehmann von der 10a zwölf Runden, Manuela Haupt von der 10a ebenfalls 12 und Noa Rieder 8b ganze 15 Runden. Tim Rieder aus der 10c zählte 18 Runden und war damit der Läufer mit den meisten Runden. Der 15-jährige Schüler war damit jedoch nicht ganz zufrieden: "Da wäre noch mehr möglich gewesen, aber dafür müssten die Strecken breiter sein. Mit meiner Leistung bin ich aber ganz zufrieden." Der 15-Jährige läuft in seiner Freizeit für den Post-SV Tübingen.