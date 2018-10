Horb a. N. 45 Jubilare – 1000 Jahre Erfahrung

Diez würdigte die guten Leistungen der Jubilare und Ruheständler. Er betonte in seiner Laudatio, dass das Wissen, die Fähigkeiten, das Können und nicht zuletzt die Persönlichkeit jedes Einzelnen Jubilars – in guten wie in schwierigen Zeiten – von elementarer Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens war und auch in Zukunft sein wird. Langjährige Mitarbeiter seien das wichtigste Kapital – sie seien die Menschen, die diesem Unternehmen seine Marke geben.