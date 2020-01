Horb a. N. 41-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall

Der 41-Jährige war von Horb-Altheim in Richtung Salzstetten unterwegs. Ein Passatfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, erkannte den Fahrradfahrer vermutlich zu spät und erfasste mit dem Wagen das Fahrrad. Der 41-jährige wurde durch den Aufprall über den Passat des 53-Jährigen geschleudert. Er blieb mit schweren Kopfverletzungen leblos am Boden liegen.

Der Fahrradfahrer wurde nach Reanimationsmaßnahmen schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er im Laufe der Nacht seinen Verletzungen.