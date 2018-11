Horb a. N. 40 Unternehmen stellen sich vor

Die Unternehmen selbst repräsentierten eine große Vielfalt an technischen Schwerpunkten, Produkten oder Dienstleistungen – vom klassischen Maschinenbauunternehmen über den Anlagenbau, aus dem Bereich der Kunststoff- und Holzbearbeitung, aus der Automobilindustrie bis hin zu IT-Unternehmen und Unternehmen mit hoch spezialisierten Technologien.

Einmal mehr sei es beim Studieninformationstag deutlich geworden, dass auch mittlere und kleinere Unternehmen mit Blick auf internationale Netzwerke und modernsten Technologien eine hervorragende Basis für das duale Studium bieten. Zudem würden Maschinenbau- oder Automobilunternehmen nicht nur Studiengänge im Maschinenbau, sondern auch in der Elektrotechnik, Mechatronik, Informatik oder im Wirtschaftsingenieurwesen anbieten.

Es sei die Aktualität des Wissens und der Technik, die ein duales Studium im Wesentlichen ausmacht – und natürlich die direkte Umsetzung und Anwendung in der Praxis. "Der Studieninformationstag hat mich in meiner Entscheidung gestärkt, ein duales Studium zu machen", sagt eine Schülerin. Für sie sei wichtig, dass das Studium abwechslungsreich ist, dass sie in der Region bleiben kann, aber auch die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen. Besonders interessant stellt sie sich dabei eine Praxisphase im Ausland vor. "Das ist halt doch etwas ganz anderes als Work and Travel", meint sie.