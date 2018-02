Horb a. N. 35-Jähriger gibt zu, ein Auto zerkratzt zu haben

Eine Polizistin des Polizeireviers Horb wurde am Dienstag vor dem Landgericht Rottweil zu den 13 Taten gehört. Sie erklärte, dass in diesem Zeitraum 13 Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand immer auf eine ähnliche Weise zerkratzt worden waren. Die Tatorte lagen in der Hauptstraße, Ritterschaftsstraße, Scheibenbußstraße, Alemannenstraße, Horber Steige und Weikersthalstraße.

Wie vor Gericht ausgeführt wurde, war der Angeklagte in der Nacht vom 16. November von Nordstetten nach Horb gelaufen, um dort am Automaten in der Sparkasse Horb Geld einzuzahlen. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung habe man kein Werkzeug sicherstellten können, welches Lackspuren aufwies. Eine Untersuchung, ob es sich bei den Taten immer um den gleichen Gegenstand handelte, sei von den Ermittlern jedoch nicht gemacht worden.

Der 35-jährige Angeklagte hatte diese Vorfälle von sich gewiesen, lediglich eine Sachbeschädigung hatte er eingestanden. Dazu habe er eine Zwei-Euro-Münze benutzt. Er habe sich durch den Besitzer des Autos gestört gefühlt, der ihn immer mit "seinen Wortspielen genervt" habe. Jedoch sei dies nur eine seiner Halluzinationen gewesen, die durch seine paranoide Schizophrenie hervorgerufen worden war, denn der besagte Mann hatte nie Kontakt zum Angeklagten gehabt, noch war er der Besitzer des zerkratzten Wagens. Für seine Tat entschuldigte sich der Angeklagte. An die weiteren Sachbeschädigungen habe er jedoch keine Erinnerung. Die Schäden an den Fahrzeugen lagen jeweils zwischen 400 und 3500 Euro.