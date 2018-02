Horb a. N. 29 Narren der ersten Stunde geehrt

Horb-Nordstetten. Die Zunftmeister aller am Jubiläumsumzug teilnehmenden Zünfte waren zum Zunftmeisterempfang mit Mittagessen eingeladen. Mit Narri-Narro begrüßten Zunftmeister Sajoscha Ott und sein Stellvertreter Stefan Eschenbach die Gäste, unter denen Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) mit Familie, Ortsvorsteherin Edith Barth, Vertreter des Ortschaftsrats und der örtlichen Vereine waren. Besonders begrüßte er Antonie Schindler, die seit 25 Jahren die Häs für den Verein näht, und Ehrenzunftmeister Tobias Winz.

Sajoscha Ott und Stefan Eschenbach dankten den vielen Helfern, die in den vergangenen Monaten zum Gelingen dieses Festes beigetragen hatten. In Reimen gingen sie noch einmal auf die Geschichte der Narrenzunft Nordstetten und ihre Figuren, den Geißbock und den Tolpatsch, ein. "In der Narretei sind alle gleich, ob groß, ob klein, ob arm oder reich", stellte der Zunftmeister fest. Auch Oberbürgermeister Peter Rosenberger hatte, wie er meinte, zu früher Stunde schon gedichtet. Und das, obwohl er nur wenige Stunden zu Hause gewesen sei. "Zeigt dem Volk, dass Brauchtum Spaß macht", rief er der versammelten Narrenschar zu.

Vom närrischen Freundschaftsring Neckar/Gäu, dem die Narrenzunft Nordstetten seit zehn Jahren angehört, war Andreas Hesse gekommen, um zu gratulieren. Doch an diesem Tag sollten vor allem die Gründungsmitglieder, die dem Verein schon 25 Jahre die Treue halten, im Mittelpunkt stehen. Diese 29 Personen sind Benno Beuter, Andreas Weinstein, Udo Pfeffer, Irmgard Weinstein, Tobias Winz, Helmut Weinstein, Karin Eschenbach, Joachim Schäfer, Doris Traxler, Harald Brendle, Frank Bok, Katja Eberhart, Nicole Schneiderhan, Jörg Eisenbrückner, Michael Eisenbrückner, Ralf Weinstein, Christian Freed, Markus Bok, Christine Neubauer, Frank Pfeffer, Christiane Faßnacht, Christof Schneiderhan, Thomas Hübl, Jürgen Fligg, Simone Haas, Reinhard Schulze, Daniel Schmidt, Roland Steier und Michael Freed. Man ließ sie hochleben und sie konnten die Plakette für 25 Jahre Mitgliedschaft für ihre Zunftkette in Empfang nehmen. Ausgezeichnet wurde außerdem das langjährige Ausschussmitglied Andreas Klink. Die Narrenzunft hatte aber trotz Fasnet und Feierlaune nicht vergessen, dass es Kinder gibt, denen es nicht so gut geht. Anstelle von Gastgeschenken erbat sie eine Spende für die Universitätskliniken Kinder- und Jugendmedizin Tübingen.