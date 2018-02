Horb a. N. 18 Kapellenmitglieder, 13 Auftritte und viel Zusammenhalt

Natürlich wurde nicht nur geprobt und gespielt, sondern die Kameradschaft untereinander wurde bei einigen internen Festen gefestigt. Ade bestätigte seinem Verein einen tollen Zusammenhalt. "Bei uns kann und macht jeder alles – man könnte die Ämter einfach tauschen und es würde alles weiterhin wie am berühmten Schnürle funktionieren. Nur ausfallen darf keiner." Und da war er auch schon beim neuralgischen Punkt der Vereins, der Mitglieder- und Nachwuchsgewinnung, angelangt. "Es gibt in ganz Talheim wahrscheinlich Niemanden, den ich nicht schon deswegen angesprochen habe." Leider erfolglos, wie Ade zugeben musste. "Die Fördermitglieder werden weniger, dafür die Ehrenmitglieder mehr" beschrieb er die die aktuelle Alterspyramide, die auch vor der Kapelle nicht Halt macht. Aber solange so wenig "Nasen" so einen tollen Job machen und zudem einen solch guten Sound produzieren, muss man sich um die "Fortuna" noch keine Sorgen machen. Da kann man auch das kleine Minus in der Kasse verkraften, obwohl Ade betonte, dass dies nicht zur Gewohnheit werden dürfe, zumal er auch für das kommende Geschäftsjahr ein Minus in kleiner, vierstelliger Zahl erwartet, da man die laufenden Fixkosten abdecken müsste. Schriftführer Dannenberg und Vize Jürgen Lutz wurden bei den Wahlen für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Auf was man weiterhin setzt, dass ist neben der Kameradschaft die musikalische Qualität. Anton Ade stellte klar fest dass man, wenn die "Fortuna" nicht spielfähig sei, auch schon mal Termin abgesagt werde.

Ortsvorsteher Thomas Staubitzer übernahm die Formalie der Entlastung und betonte, "dass der Trainer Dold stolz auf seine Mannschaft sein dürfte." Auch hob Staubitzer den wertvollen Beitrag, den die "Fortuna" im Hinblick auf die Städtepartnerschaft zu Salin-les-Bains leistet, hervor.

Zum Schluss der Versammlung wurde noch ein verdienter Musiker geehrt.

Hans-Peter Merkel wurde von Hans Dreher für 20 Jahre vorbildliche Unterstützung der Vereinsarbeit mit der Fördermedaille in Gold geehrt.