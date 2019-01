Horb a. N. 18 bunt gekleidete Sänger in Betra unterwegs

Organist Armin Schwarz intonierte dazu sehr klangvoll das schöne alte Kirchenlied "Zu Dir o Gott erheben wir die Seele voll Vertrauen", und die Gläubigen sangen dazu sehr gefühlvoll die alten Texte mit. Veronika Maier bezeichnete in ihrer Eingangsbetrachtung das Dreikönigsfest als eines der großen Feste im Kirchenjahr, das auch im Hinblick auf die biblische Geschichte für die Christen sehr wichtig sei. Nach der von Thomas Maier vorgetragenen Lesung aus dem Buch Jesaja thematisierte Veronika Maier in ihrer Dreikönigsansprache das Dreikönigsfest in vielen Variationen und bezeichnete schließlich die heiligen Drei Könige als Vorbilder für die Christen. Diese hätten uns nämlich gezeigt, wer Gott finden wolle, der müsse ihn suchen. Zum Schluss sangen die Gläubigen sehr freudig das alte aus dem Mittelalter stammende Lied "Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören".

Betraer Bevölkerung bekommt die Kunde von der Geburt Jesu in Gedichtform vorgetragen

Die 18 bunt gekleideten Sternsinger stellten sich dann im Chorraum vor dem Hochaltar auf und sangen gemeinsam das alte Sternsingerlied: "Wir kommen daher aus dem Morgenland". Sie waren am Dreikönigstag den ganzen Tag in fünf Gruppen und den Betreuern unterwegs und berichteten bei ihren Besuchen den Bewohnern in Gedichtform von der Geburt Jesu und wünschten ihnen Gottes Segen. Mit Kreide schrieben sie den Segensspruch "Christus segne dieses Haus" abgekürzt "20-C-M-B-19" (Christus mansionem benedicat) über die Querbalken der Haustüren.