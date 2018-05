Das Thema "Gute Gemeinschaft um und mit Jesu Christi" beschäftigte 16 Jugendliche, die in der evangelischen Johanneskirche in Horb am Sonntag ihre Konfirmation feierten. Pfarrer Michael Keller gestaltete den Gottesdienst, der von der Kirchenband "musikTEAM" der evangelischen Kirchengemeinde umrahmt wurde. Kirchengemeinderat Klaus Gottschalk begrüßte die Konfirmanden. Die Konfirmationssprüche überreichten Annabelle Jesse und Carolin Huprich, Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit der Kirchengemeinde, an die 16 Jugendlichen. Der Jugendchor Bildechingen sang einige Lieder. Ihre Konfirmation feierten Justin Aman, Fabian Ankele, Kevin Bech, Kyra Buck, Dominik Fot, Tommy Gette, Enna Hartl, Victoria Hofmann, Katharina Koslowski, André Laiker, Cedrik Langlotz, Marcel Schopf, Evelina Stroh, Jakob Thumm, Marie Wussler und Valerie Zeller. Foto: Feinler