Horb a. N. 16 000 Liter Saft sind schon gemostet

Horb. Die Horber Spittel-Apfelaktion ist dieses Jahr laut Spitalstiftung sehr erfolgreich. Bisher hat es im September und Oktober schon fünf Treffen zum Auflesen gegeben, und am Samstag ist jetzt wieder eine Apfelleseaktion angesagt. Der Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz vor der Spitalverwaltung bei der Gutermann-Grundschule.

Wer helfen möchte, kann sich bei Diakon Klaus Konrad unter Telefon 07451/5 55 31 23 melden. Es konnten bisher schon 16 000 Liter hergestellt werden, die jetzt zum Verkauf anstehen: eine Kiste mit sechs Flaschen für sieben Euro, wovon zirka die Hälfte in Eine-Welt-Projekte hineinfließt, wie zum Beispiel für das Caritas-Waisenhaus in der Ukraine und weitere Stationen in Indien, Afrika und Südamerika. Dies teilt die Spitalstiftung mit.

Der Apfelsaft kann jetzt gekauft werden: unter der Woche morgens von 9 bis 12 Uhr in der Spitalverwaltung im Verwaltungsgebäude Gutermannstraße und von mittwochs bis samstagnachmittags auf dem Hohenberg in Horb im Café Jung und Alt beim Altenheim Bischof Sproll. Wenn am Samstag, 13. Oktober, noch einmal gelesen wird, kann die bisherige Höchstmarke von 17 000 Liter Flaschen bestimmt noch erhöht werden, sind sich die Organisatoren sicher. "Es haben zum Glück auch wieder die Ihlinger-Filialgemeinde St. Jakobus mitgemacht und auch die KAB-Ortsgruppe Nordstetten, sodass überhaupt hat diese hohe Zahl erreicht werden konnte", heißt es weiter im Bericht, der aber auch einen anderen maßgebende Faktor nicht unterschlägt: "Natürlich liegt es auch am überaus guten Erntejahr."