Horb a. N. 15 Sternsinger bringen Haus-Segen

Ho rb-Mühlen. "Wir gehören zusammen" ist das diesjährige Motto der Sternsinger. Bereits am 29. Dezember hatte Diakon Ewald Wurster in einem Gottesdienst die 15 Sternsinger gesegnet und ausgesendet. Am 5. Januar zogen sie nun in drei Gruppen mit Kindern, Jugendlichen und eine Erwachsenen Gruppe von Haus zu Haus um den Segen zu bringen.