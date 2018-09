Horb a. N. 120 Aussteller dabei

Die zehnte Neckarwoche wird am Freitag, 28. September, um 11 Uhr auf dem Festplatz in Horb vom Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger und den Bürgermeistern der Veranstaltergemeinden Empfingen, Eutingen, Haigerloch, Starzach, Sulz und Waldachtal eröffnet. Die große Leistungsschau bietet rund 20 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit mehr als 120 Ausstellern. Offiziell öffnet die Neckarwoche am 28. und 29. September täglich von 11 und 19 Uhr sowie am Sonntag, 30. September, von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt. An den drei Ausstellungstagen wird auf dem Messegelände ein Rahmenprogramm geboten. Dazu gehören am Freitag ab 13.30 Uhr "Land erleben" mit SWR 4-Moderator Markus Beschorner, am 29. September ab 19.30 Uhr ein Musikcocktail mit der Band ReChord aus Horb und am 30. September ab 9.45 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt, musikalisch umrahmt vom Kinder- und Jugendchor Bildechingen. Am Freitag ab 17.30 Uhr spielt Honk & Blow beim Handwerker-Feierabend, am Samstag ab 11 Uhr gibt es ein musikalisches Weißwurst-Frühstück mit dem Musikverein Salzstetten, ab 13.30 Uhr gibt es Musik mit der Stadtkapelle Sulz und ab 16.30 Uhr mit der Stadtkapelle Horb sowie am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Musikverein Empfingen, ab 13.30 Uhr mit dem Musikverein Göttelfingen und ab 16 Uhr mit dem Musikverein Haigerloch-Stetten. Täglich gibt es eine Kinderbetreuung vom Tageselternverein sowie ein Vergnügungsbereich im Freigelände. Am Freitag tritt gegen 19 Uhr die Tanzschule Gayer mit ihrer "Rhythm Attack" auf, am Samstag ab 15.45 Uhr Defence & more, ab 18.30 Uhr die Ginger-Girls und ab 19 Uhr erneut die Tanzschule Gayer.