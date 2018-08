Horb a. N. 1070 Tage in Theresienstadt

Im Ersten Weltkrieg eine Augenverletzung zugezogen

Sein besonderes Interesse galt der Mode, die er nach psychologischen, ästhetischen, politischen und ökonomischen Gesichtspunkten kulturhistorisch untersuchte.

Als freiwilliger Soldat bei der Infanterie hatte er sich im Ersten Weltkrieg eine Augenverletzung zugezogen, die später zu seiner völligen Erblindung führen sollte. Nach dem Krieg machte er sich in der Schweiz als Schriftsteller und Journalist einen Namen und arbeitete unter anderem als Werbefachmann für die Schuhfabrik Bally.

Er zog wieder nach München, wo er im Sommer 1942 seinen Deportationsbefehl erhielt. Am 24. Juli 1942 kam er mit einem Transport bayerischer Juden im Konzentrationslager Theresienstadt an. Über seine Zeit im Lager hat er ein Tagebuch geführt, das, obwohl es nur noch in Fragmenten erhalten ist, eine einzigartige Quelle zur deutsch-jüdischen Geschichte darstellt. Er lernte die tschechische Sprache, weil er sich mit den vielen tschechischen Gefangenen in Theresienstadt unterhalten wollte.

Er war blind, aber vielleicht dadurch hellsichtiger als andere, die neben ihm in dieser Zwangsgemeinschaft mit Enge, Schmutz, Hunger, Krankheit und Not kämpfen mussten. Dort waren zur selben Zeit noch vier andere in Dettensee geborene Jüdinnen und Juden eingesperrt: Luise Hirsch, gestorben am 26. September 1942 in Treblinka; Charlotte Rosenheimer, gestorben am 3. September 1942 in Theresienstadt; Ida Wormser, gestorben am 16. September 1942 in Theresienstadt und Sigmund Schwan, gestorben am 11. Dezember 1942 in Theresienstadt.

Norbert Stern überlebte das Konzentrationslager und kehrte 1945 nach seiner Befreiung nach München zurück, im Gepäck seine Tagebucheintragungen aus fast drei Jahren, aus "eintausendundsiebzig Tagen". Ein Häftling aus dem Proviantamt hatte ihn immer wieder mit altem Formular-Papier versorgt. "Ich war froh, die Formulare zu ergattern. Ich schrieb sie voll, eins nach dem andern. Das tat der Blinde mit geschlossenen Augen. Andere würden einst dieses Gekritzel schon entziffern können. Und so geschah es auch. Tapfer marschierte mein fleißiger Bleistift am Lineal entlang, eine Zeile an die andere reihend. Als das Ende von Theresienstadt gekommen war, hatte ich an die drei Kilo voll beschriebener Aufzeichnungen."

1964 im Alter von 83 Jahren in München verstorben

Diese Tagebuchblätter sind leider nicht mehr erhalten. Teile davon finden sich in verschiedenen Veröffentlichungen, die noch vor seinem Tod entstanden sind. Norbert Stern verstarb 1964 im Alter von 83 Jahren in München.

Der Berliner Historiker und renommierte Antisemitismusforscher Wolfgang Benz hat sich mit dem Schicksal von Nathan Norbert Stern beschäftigt und in der Reihe "Jüdische Miniaturen" einen Band über ihn herausgebracht. Am Sonntag, 2. September, am "Europäischen Tag der Jüdischen Kultur" spricht er im Gemeindesaal im Rathaus von Dettensee über Norbert Stern, sein Leben und sein Theresienstädter Tagebuch. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.