2 Feiern den Erfolg der Fotovoltaik-Anlage (von links): Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer, BUND-Regionalgeschäftsführerin Angie-Diane Manton, Thomas Schalk, Leiter der Öko-AG der Schule, und Hermann Krafft vom Verein "renergie VS". Foto: Gymnasium

Ab Januar 2022 gilt für alle Neubauten in Baden-Württemberg die Pflicht, dass auf dem Dach mindestens eine Fotovoltaik-Anlage zur Erzeugung von regenerativem Strom installiert werden muss. Am Villinger Gymnasium am Hoptbühl wird seit Juli 2001 mittels verschiedener Anlagen auf dem Flachdach Strom erzeugt.

Villingen-Schwennigen - Diese Fotovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von elf Kilowatt (KW) decken nicht nur den Gesamtbedarf der Schule, sondern versorgen viele weitere Haushalte der Stadt Villingen-Schwenningen mit Strom. So können, wenn die Sonne am Tag fünf Stunden voll scheint, 55 ­Kilowattstunden grüner Strom erzeugt werden.

1999 hat sich in Villingen-Schwenningen der Verein ­"renergie VS" gegründet mit dem Ziel, vor Ort aus Sonnenkraft Strom zu gewinnen. So sind auf Initiative von Hermann Krafft, seiner Zeit Lehrkraft am Gymnasium am Hoptbühl, zunächst Spendengelder gesammelt wurden, um eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gymnasiums konstruieren zu können. Mit finanzieller und ideeller Unterstützung der Stadtwerke VS, der Stadt Villingen-Schwenningen, des BUND, der Partei Die Grünen und zahlreicher Einzelspenden von Mitwirkenden an der Schule selbst wurde am 19. Juli 2001 eine mehrteilige Anlage in Betrieb genommen.

Anlage immer wieder erweitert und optimiert

Seitdem wird auf dem Dach des Gymnasiums am Hoptbühl grüner Strom produziert. Die Anlage ist im Laufe der Jahre immer wieder erweitert und optimiert worden. Es sollte der Beweis erbracht werden, dass es möglich ist, mit Sonnenkraft ökologisch verträglich und ökonomisch rentabel dezentral Energie zu gewinnen. Rüdiger Eichert hat als Vorsitzender des Vereins "renergie VS" das Projekt wissenschaftlich begleitet. Der Versuch ist gelungen: Seit 2017 ist die Anlage abbezahlt und erwirtschaftet Gewinn. Mit Hilfe des Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG), das von der ersten rot-grünen Bundesregierung in Deutschland 1999 auf den Weg gebracht wurde, hat der Verein 50 Cent pro Kilowattstunde an Einspeisevergütung von den Stadtwerken für den Strom erhalten. So konnte bis zum 20-jährigen Bestehen der Anlage ein satter Reingewinn erzielt werden.

Der Geburtstag wurde auf der Dachterrasse des Gymnasiums gefeiert. Die Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer, hatte die Beteiligten zu selbst gepresstem Apfelsaft und Blätterteigtaschen eingeladen. Anwesend waren unter anderem BUND-Regionalgeschäftsführerin Angie-Diane Manton, Thomas Schalk, Leiter der Öko-AG der Schule, und Hermann Krafft als Vertreter des Vereins "renergie".

Teil des Gewinns fließt in Umweltprojekte

Ein Teil des Gewinns wird in Umweltprojekte an der Schule unter Leitung von Thomas Schalk reinvestiert. Durchschnittlich verbraucht das Gymnasium am Hoptbühl 200 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, das sind rund fünf Prozent der Energie, die auf dem Dach des Hauptgebäudes erzeugt wird. Dabei ist der Platz auf dem Hauptgebäude noch lange nicht ausgeschöpft. Auf der Turnhalle haben die Stadtwerke in der Zwischenzeit eine weitere Fotovoltaik-Anlage installiert, die wesentlich leistungsstärker ist, weil die Technologie in den vergangenen Jahren verbessert wurde. Die gesamte Anlage auf dem Hauptgebäude der Schule gehört seit 2020 dem BUND-Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg. Nach Schätzungen von Krafft kann sie noch rund zehn Jahre grünen Strom produzieren, bevor sie entsorgt werden muss.

Die Stadt, die sich inzwischen zur Klimaneutralität verpflichtet hat, arbeitet derzeit an einem Konzept, wie auf allen Dächern von öffentlichen Gebäuden grüner Strom erzeugt werden kann. Dieser ist in der Zwischenzeit rentabel, obwohl nur noch maximal sechs Cent pro Kilowattstunde Einspeisevergütung bezahlt wird, weil die Fotovoltaik-Technologie fortgeschritten ist. In Deutschland wird derzeit im Durchschnitt 0,6 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Stromerzeugung ausgestoßen. Mittels Fotovoltaik kann dieser Ausstoß auf nahezu null reduziert und damit dem Klimawandel effektiv entgegen gewirkt werden, weil weder Kohle noch Öl oder Gas zur Verbrennung benötigt wird.