1 Die Baumaßnahmen an der Hauptdurchfahrtsstraße sind zum größten Teil abgeschlossen – holprig bleibt es aber. Foto: Morlok

Durch die Hauptverkehrsader von Eutingen kann der Verkehr wieder fließen. Doch schnell stellt sich heraus: Eine richtige Besserung nach der Sanierung, ist nicht ersichtlich.















Eutingen - Gute Nachrichten zur Sperrung der Hauptdurchfahrtsstraße von Eutingen. Die Straßenbaumaßnahmen sind zum größten Teil abgeschlossen und der Verkehr kann seit vergangenem Samstag wieder ungehindert fließen. Was jetzt noch fehlt, das sind die Markierungsarbeiten, die aber bei temporärer Sperrung erledigt werden können.

Wer jedoch glaubt, dass nach den Sanierungsarbeiten nun ein Straßenbelag so glatt wie ein Kinderpopo oder eine gut rasierte Männerglatze vorfindet, der irrt.

Was ist jetzt besser?

Nach wie vor holpert man gefühlt im gleichen Rhythmus wie vorher über die immer gleichen Gully- oder Ablaufdeckel und von einer Begradigung oder gar Glättung dieser Hoppel-Piste, die sich Hauptstraße nennt, kann nicht wirklich die Rede sein.

Als Otto-Normal-Autofahrer fragt man sich da jedes Mal: "Ja, was um Gotteswillen soll jetzt besser sein als vorher?" Aber vielleicht weiß das irgendein gescheiter Mensch in einem weit entfernten Ministerium und zumindest können die Verantwortlichen aus Stuttgart und Pforzheim behaupten, dass sie die Straße saniert haben. Doch der Straßennutzer wird es nie erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man nicht von einer Mulde in die andere fährt. Oder doch bei der nächsten Sanierung in wenigen Jahren? Man wird sehen.