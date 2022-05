1 Brennt er an, kann Honig nicht nur Naschkatzen, sondern sogar die Feuerwehr anlocken. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Bad Dürrheimer Feuerwehr am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr ausgerückt. In einem Kindergarten in der Salinenstraße war Honig angebrannt.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Wie die Polizei mitteilt, brannte der Honig in der Küche der Einrichtung an und sorgte in den Innenräumen für reichlich Rauch. Die Feuerwehr Bad Dürrheim rückte mit drei Fahrzeugen und zehn Kameraden an und lüftete das Gebäude. Hierbei standen sie unter der strengen Beobachtung von vielen leuchtenden Kinderaugen.

Ein Sachschaden ist nicht entstanden.