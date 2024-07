Homosexualität in Westafrika: Frauenkuss von Kameruns Präsidententochter löst Debatte aus

1 Ausgerechnet die Tochter des kamerunischen Präsidenten sorgt mit einem verbotenen gleichgeschlechtlichen Kuss für Aufsehen. (Archivbild) Foto: Sunday Alamba/AP/dpa

Wer in Kamerun homosexuell ist, muss in Angst leben - oder ins Ausland fliehen. Von dort sorgt nun ausgerechnet die Tochter des langjährigen Autokraten für Zündstoff.









Jaunde - Kameruns Präsidententochter Brenda Biya hat mit einem Kuss-Foto auf Instagram eine Diskussion über das Verbot von Homosexualität in dem zentralafrikanischen Land losgetreten. "Ich bin verrückt nach dir und ich will, dass es die Welt weiß", steht unter dem Foto, auf dem die 26-jährige Biya, die als Rapperin unter dem Namen King Nasty auftritt, eine extravagant gekleidete junge Frau küsst - das brasilianische Model Layyons Valença. Beide Frauen wohnen in Genf in der Schweiz. In Biyas Heimatland stehen homosexuelle Handlungen wie in rund 30 anderen afrikanischen Staaten unter Strafe. Für gleichgeschlechtlichen Sex drohen mindestens sechs Monate bis zu fünf Jahren Gefängnis.