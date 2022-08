Golf-Treffen in Hart wie eine Zeitreise in die 80er

Hommage an eine Auto-Ikone

5 Oliver Schmid, Organisator des Treffens der Golf 1-Freunde Süddeutschland, fährt selber einen GTI Foto: Bäurle

Golf in allen Farben und Formen und mit den typischen Tuning-Elementen der 80er Jahre gab es beim Treffen der Golf 1-Freunde Süddeutschland auf dem Festgelände in Hart zu sehen.















Haigerloch-Hart - Schon morgens kamen viele Besitzer dieses Kompaktwagens, der Automobilgeschichte geschrieben hat, auf den Harter Festplatz. Dort konnten sie sich ein schattiges Plätzchen aussuchen, ihre Camping-Stühle aufbauen und in Ruhe und ohne Hektik mit Gleichgesinnten fachsimpeln. Im Laufe des Vormittags trafen dann immer mehr Schaulustige auf dem Gelände ein, um sich die vielen zum Teil aufgepeppten und getunten Auto-Ikonen anzusehen.

Deren Besitzer kamen nicht nur von überall in Baden-Württemberg nach Hart, sondern auch aus Österreich und der Schweiz. Die weiteste Anreise hatte vermutlich ein Golf-Fan aus dem Saarland auf sich genommen, der bis nach Hart etwa 500 Kilometer gefahren war. Zu den Golf 1-Modellen gesellten sich übrigens auch Golf 1-Cabrios und PKW der Marke Golf 2, sowie Sciroccos, Jettas, Corrados, VW Käfer und Karmann Ghia.

Unter mancher Haube ein stärkerer Motor

Dass Oldie-Fans meistens auch Tüftler und Bastler sind, bestätigte sich bei genauerem Hinsehen. Einige der Fahrzeuge hatten stärkere Audi-Motoren unter der Haube, ein 1er-Golf präsentierte sich mit einen Motor der Golf 7er-Reihe. Aber auch andere Oldies wie ein Alfa Romeo Spider sorgten für Farbtupfer.

Treibende Kraft der Veranstaltung war Oliver Schmid von den Golf 1-Freunden Süddeutschland. Laut ihm handelt es sich hier um eine Gruppe mit Mitgliedern aus ganz Europa, die sich vor zehn Jahren aus Gaudi zusammengetan hatten, um gemeinsam ihrem Hobby zu frönen, nämlich dem Basteln an ihren geliebten Fahrzeugen und dem Lenken derselben. Im Laufe der Jahre, so Schmid weiter, seien die zwei- bis dreimal jährlichen Treffen immer größer geworden. Außerdem unternehmen die Golffreunde auch Ausfahrten. Die führten nicht nur in den Schwarzwald sondern natürlich auch nach Wolfsburg.

Festgelände in Hart ideal für das Treffen

Als er über die Organisation des nächste Treffens nachdachte, befand Oliver Schmid, dass das Festgelände in Hart dafür ideale Voraussetzungen bietet. Da er aus Trillfingen kommt, liegt das für ihn praktisch zum die Ecke und so kam das erste Golftreffen im Nachbarort zu Stande.

SV Hart sorgt für Bewirtung

Für die Bewirtung sorgte am Sonntag rund um das Sportheim der SV Hart. Er servierte nicht nur kühle Getränke sondern auch "Heiße Rote", Currywürste und Kaffee und Kuchen. Zwei Damen liefen sogar immer wieder mit einer Kaffeekanne und Kaffeegeschirr über das Veranstaltungsgelände, um die Besucher direkt mit dem geliebten Heißgetränk zu versorgen. Um die Mittagszeit fuhr dazu noch ein Eiswagen auf den Festplatz und versorgte die Besucher mit Eis in verschiedenen Sorten. Es bildete sich immer wieder eine Schlange, da man bei den warmen Temperaturen das Angebot mit der kalten Leckerei dankend annahm. Oliver Schmid dankte vor allem dem SV Hart für die Bewirtung.