Homeschooling in VS Vater platzt der Kragen: "Wir sind doch keine Lehrer"

Für Tino Berthold, Vorsitzender des Gesamtelternbeirates der Schulen in VS, ist das Ganze "mehr als speziell". Sicherlich laufe der Unterricht in Corona-Zeiten an den Grundschulen etwas anders als in den weiterführenden Schulen. Doch digitale Unterstützung sollte schon sein, so Berthold. Doch wenn Eltern Stoff vermitteln und auch noch zum Teil korrigieren sollen, kann er sich einen Kommentar nicht verkneifen: "So etwas dürfte nicht passieren. Eltern sind doch keine Lehrer", schüttelt der GEB-Vorsitzende den Kopf über diese Form von Homeschooling. Zudem wissen "die Lehrer doch dann gar nicht, wo es bei einem Schüler brennt". Dabei möchte er es jedoch nicht bewenden lassen: Eine Anfrage an das Schulamt sei gestartet worden, erläutert er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Dieses solle der Sache nachgehen und notfalls "für Korrekturen sorgen". Um so mehr, "weil es in VS so viele Lehrer gibt, die sich engagieren".

Beim Thema, wo es brennt, skizziert Berthold ein grundsätzliches Problem. In VS fehle es nach wie vor an Endgeräten, vor allem an den Grundschulen. Wie sieht der aktuelle Stand aus? Können nun mehr Schulen mit Laptops und Tablets ausgestattet werden? "Inzwischen sind alle Geräte bei uns angekommen", erläutert Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, und damit rund 1000 Stück. Zum Teil laufe die technische Vorbereitung bei den Tablets noch, bevor an die Schulen ausgeliefert werde. Die Laptops seien alle an die Schulen verteilt. Wer Leihgeräte bekomme, so Brunner weiter, entscheiden die Schulleiter. Finanziert wurden die Geräte von Bund und Land. Diese stellten per Sofortausstattungsprogramm zusätzliche Gelder zur Verfügung. VS habe 668 092 Euro zugeteilt bekommen. Die Fördersumme werde anhand der Schülerzahlen auf die 24 städtischen Schulen verteilt, fügte Brunner hinzu.

Rund 20 Laptops sind bislang zum Beispiel in der Bickebergschule in Villingen angekommen. Ein Tropfen auf einen heißen Stein. "Die Ausstattung lässt zu wünschen übrig", so Alexander Hemanns nüchterne Bilanz. In den kommenden Tagen hofft er auf weitere 56 Tablets für die Grundschüler.

Fokus liegt auf Prüfungsklassen

Was die Verteilung von Laptops anbelangt, legte die Schulleitung den Fokus auf die Prüfungsklassen. Zwar seien alle Bickebergschüler online, erläutert er, egal mit welchem Gerät, ob acht oder 28 Zoll. Einige Schüler müssten den Unterricht aber noch auf dem Handy mitverfolgen. Bei den Grundschülern werde Material ausgedruckt oder abgeholt.

Die größte Herausforderung sei es, den neuen Stoff zu vermitteln. Zweimal die Woche rufen die Lehrer ihre jeweiligen Schüler an, fügt Hemann hinzu. In der Gartenschule in Schwenningen wartet auch das Schulleitungsteam um Gabriele Kimmig, Selina Siegel und Elke Drohm auf Tablets. Die Grundschüler erhalten zwar auch hier ein Materialpaket, das zu bearbeiten ist, aber sie haben die Möglichkeit zu einer Online-Begleitung, wie es aus der Schule heißt. Auch an der Schwenninger Schule gibt es Kinder, deren Eltern keine Computer besitzen oder nicht einmal über einen Internet-Anschluss verfügen.

Was die bedarfsgerechte Verteilung anbelangt, achtet das Rektorat darauf, dass kein Schüler leer ausgehe, basierend auf einer Eltern-Befragung. Nicht nur die Pädagogen aus VS sehnen sich die Schulöffnung herbei: "So oft habe ich noch nie von Kindern und Jugendlichen gehört, ›hoffentlich können wir bald wieder in die Schule‹", so Siegel und Herrmann.