Homeoffice Schramberger Anwalt klärt über Rechte und Pflichten auf

Habe ich durch die Pandemie ein Recht auf Homeoffice (als Vorsichtsmaßnahme, um mich selbst nicht zu gefährden)?

Ein gesetzlicher Anspruch auf Arbeit im Homeoffice besteht in Deutschland - anders als beispielsweise in den Niederlanden - nicht. Die Gerichte haben entsprechende Klagen von Arbeitnehmern deshalb in der Vergangenheit stets abschlägig beschieden.

Seit dem 27. Januar 2021 gilt bei uns jedoch die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Diese sieht eine bis zum 15. März 2021 geltende Pflicht des Arbeitgebers vor, Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen, es sei denn, deren Tätigkeit kann ihrer Art nach nicht von zu Hause aus ausgeübt werden. Darüber hinaus dürfen dem Wunsch des Arbeitnehmers auf Arbeit im Homeoffice keine zwingenden betriebsbedingte Gründe des Arbeitgebers entgegenstehen. Solche Gründe könnten beispielsweise das Fehlen der notwendigen Arbeitsmittel oder der erforderlichen IT-Infrastruktur sein.

Eine Verpflichtung des Arbeitnehmers, im Homeoffice zu arbeiten, ergibt sich aus der neuen Verordnung übrigens nicht.

Gelten zu Hause die gleichen Regeln wie im Büro (wie beispielsweise Pausenzeiten oder die Vorgehensweise bei der Arbeit)?

Grundsätzlich ja. Dies gilt vor allem für die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes zur Höchstarbeitszeit sowie zu Ruhepausen und Ruhezeiten. Selbstverständlich ist auch das Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit zu beachten. Für den Arbeitnehmer ist hierbei die jeweilige Feiertags-Regelung am Homeoffice-Arbeitsort (und nicht diejenige am Sitz des Betriebs des Arbeitgebers) maßgeblich. Hinsichtlich der konkreten Ausübung der Tätigkeit des Arbeitnehmers im Homeoffice steht dem Arbeitgeber das Direktionsrecht zu, sodass dieser beispielsweise bestimmen kann, in welcher Reihenfolge verschiedene Aufgaben vom Arbeitnehmer zu erledigen sind.

Muss der Arbeitgeber bestimmte Vorgaben zur Sicherheit auch zu Hause erfüllen?

Der Arbeitsplatz im Homeoffice hat den geltenden Arbeitsschutzstandards zu entsprechen, ebenso wie der Büro-Arbeitsplatz im Betrieb des Arbeitgebers. Dieser hat also für die Einhaltung der Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung zu sorgen und seine Mitarbeiter zu deren Beachtung anzuhalten. Daneben sind von beiden Parteien die Vorschriften des Datenschutzes zu beachten. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass ein unbefugter Zugriff auf Daten durch Dritte ausgeschlossen ist. Einzelheiten hierzu regelt die Datenschutzgrundverordnung.

Was passiert, wenn ich zu Hause einen Unfall in der Arbeitszeit habe?

Hier kommt es darauf an, in welchem Zusammenhang sich der Unfall ereignet. Grundsätzlich unterliegen Arbeitnehmer im Homeoffice dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Wege zur Toilette oder zur Nahrungsaufnahme in der Küche gelten jedoch als sogenannte eigenwirtschaftliche Tätigkeiten, die keinen Schutz in der gesetzlichen Unfallversicherung genießen.

Das von der Bundesregierung geplante Mobile-Arbeit-Gesetz (MAG) soll hier bestehende Versicherungslücken schließen und den Unfallschutz des Arbeitnehmers beispielsweise auch auf Wege zu und von Kinderbetreuungseinrichtungen ausweiten.

Muss der Arbeitgeber mir das nötige Arbeitsmaterial (zum Beispiel Laptop oder PC, Handy und weitere Dinge) zur Verfügung stellen?

Ja, das muss er. Für den Heimarbeitsplatz gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie für den Arbeitsplatz im betrieblichen Büro, in dem der Arbeitgeber ja auch die erforderlichen Arbeitsmittel stellt. Natürlich steht es Arbeitnehmer und Arbeitgeber aber frei, hierzu etwas anderes zu vereinbaren, wie etwa in den Fällen des sogenannten "Bring your own divice" (BYOD). Hierunter versteht man den Einsatz privater Geräte wie Laptop oder Smartphone zu betrieblichen Zwecken. Natürlich muss auch hierbei stets die Einhaltung der Datenschutzvorschriften gewährleistet sein.

Welche arbeitsrelevanten Büro-Utensilien kann ich darüber hinaus fordern (zum Beispiel einen ergonomischen Bürostuhl oder einen verstellbaren Tisch)?

Der Heimarbeitsplatz muss grundsätzlich den Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung entsprechen. Das bedeutet, es müssen ein geeigneter Schreibtisch, ein ergonomischer Bürostuhl und eine zum Arbeitsplatz passende Beleuchtung vorhanden sein. Sind Teile dieser Ausstattung im Homeoffice des Arbeitnehmers nicht vorhanden, obliegt es dem Arbeitgeber, den Arbeitsplatz auf seine Kosten entsprechend auszustatten. Geräte und Mobiliar, das vom Arbeitgeber gestellt wurde, verbleibt in dessen Eigentum und ist vom Arbeitnehmer spätestens zum Ende des Arbeitsverhältnisses an den Arbeitgeber zurückzugeben.

Kann ich von meinem Arbeitgeber eine finanzielle Entschädigung für den Mehrverbrauch von Strom, Wasser, WLAN und Weiteres verlangen? Habe ich das Recht auf eine Homeoffice-Pauschale vom Arbeitgeber?

Auch im Homeoffice gilt der Grundsatz, dass der Arbeitgeber die Kosten des Arbeitsplatzes zu tragen hat. Eine Ausnahme hiervon gilt nur dann, wenn die Tätigkeit am Arbeitsplatz zu Hause auf ausschließlichen Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt und es diesem auch möglich wäre, seine Arbeitsleistung im Betrieb des Arbeitgebers zu erbringen.

Problematisch ist hierbei jedoch stets, dass es in der Praxis kaum möglich ist, die anteilig auf den Heimarbeitsplatz entfallenden Kosten für Strom, Heizung und ähnliches konkret zu beziffern. Es empfiehlt sich daher, sich zum Ausgleich für diese Kosten auf eine monatliche Pauschale als Aufwendungsersatz zu verständigen. Üblich sind hierbei Beträge in der Größenordnung zwischen 25 und 50 Euro.

Muss ich arbeiten, wenn ich in häusliche Quarantäne geschickt werde, aber (noch) nicht krank bin?

Ein klares ja. Die Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung entfällt erst, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt oder, wenn die Ausübung der Tätigkeit des Arbeitnehmers nur unter Verletzung der Quarantäne möglich wäre.