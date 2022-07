1 Für nicht wenige Beschäftigte ist Homeoffice auch eine Herausforderung. Foto: Kzenon - stock.adobe.com/Kzenon

Das Homeoffice ist in der Pandemie gekommen, um jetzt zu bleiben. Allerdings müssen sich viele Unternehmen erst noch mit ihren betrieblichen Abläufen auf die neue Arbeitswelt einstellen, meint Matthias Schiermeyer.















Tesla-Chef Elon Musk schafft das Homeoffice ab und droht Rückkehrunwilligen offen mit Rauswurf. So dumm ist hierzulande kein (größerer) Arbeitgeber – auch wenn sich in einigen deutschen Firmen die Haltung zeigt, die Heimarbeiter hätten es sich in der Pandemie gut gehen lassen und sollten wieder verstärkt ins Büro kommen. Vom Wandel der Arbeitswelt haben diese Chefs wenig verstanden. Modern aufgestellte Unternehmen haben längst erkannt, dass sie einen deutlichen Anteil an mobiler Arbeit zulassen müssen – nicht zuletzt, weil der immer engere Bewerbermarkt es so verlangt.