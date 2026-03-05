Homag in Schopfloch: Rekordauftrag im Holzbau – Verunsicherung in der Möbelindustrie

Während sich der Holzbau positiv entwickelt hat, ist der Möbelsektor bei Homag in Schopfloch nicht zuletzt aufgrund der Zollkonflikte das Sorgenkind.
Die Homag-Group hat ihr Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 deutlich verbessert. Als Grund führt das Unternehmen mit Sitz in Schopfloch in einer Pressemitteilung umgesetzte Kostensenkungs- und Optimierungsmaßnahmen an. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld nahm der Auftragseingang leicht zu, während der Umsatz das Niveau des Vorjahres leicht unterschritt.