Homag Group: Besseres Ergebnis, keine Markterholung – die Halbjahresbilanz

Die Homag Group hat ihr Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 spürbar verbessert. Auftragseingang und Umsatz lagen leicht unter dem Vorjahresniveau.
Die Homag Group mit Sitz in Schopfloch hat ihr Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 spürbar verbessert. Ausschlaggebend dafür waren Kostensenkungen und ein leicht wachsendes Service-Geschäft, wie der zum Dürr-Konzern gehörende Spezialist für Maschinen zur Holzbearbeitung in einer Pressemitteilung berichtet. Auftragseingang und Umsatz lagen demnach leicht unter Vorjahresniveau. Die erwartete Markterholung im Geschäft mit der Möbelbranche ist noch nicht eingetreten.