Holzversteigerung: Alle Stämme wechseln in Holzen den Besitzer

Die Brennholzversteigerung im Holzener Wald hat zahlreiche Interessierte angezogen. Anschließend lockte das Beisammensein am Lagerfeuer.
Der dichte Nebel hatte den winterlichen Wald fest im Griff und schuf eine fast schon mystische Atmosphäre. Am Behlen brannte schon ein großes Feuer, und die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr aus Holzen bereiteten das Waldfest vor, das im Anschluss an die Holzversteigerung stattfand. Zusätzlich hatten sie zwei große Feuerschalen mit Umrandung aufgestellt und ein Wildschwein drehte sich am Holzfeuergrill.