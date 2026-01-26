Holzversteigerung: Alle Stämme wechseln in Holzen den Besitzer

Die Brennholzversteigerung im Holzener Wald hat zahlreiche Interessierte angezogen. Anschließend lockte das Beisammensein am Lagerfeuer.

Der dichte Nebel hatte den winterlichen Wald fest im Griff und schuf eine fast schon mystische Atmosphäre. Am Behlen brannte schon ein großes Feuer, und die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr aus Holzen bereiteten das Waldfest vor, das im Anschluss an die Holzversteigerung stattfand. Zusätzlich hatten sie zwei große Feuerschalen mit Umrandung aufgestellt und ein Wildschwein drehte sich am Holzfeuergrill.

Langsam trafen immer mehr Besucher ein und der kleine Platz füllte sich. Der Revierleiter Otto-Jesko von Schröder vom Forstamt Kandern und der neue Ortsvorsteher von Holzen, Jürgen Scherr, eröffneten die Holzversteigerung und dann ging es auch schon los auf einen Rundweg durch den Holzener Wald.

Das Brennholz lag in unregelmäßigen Abständen am Rande des Wegs und wartete auf die Meistbietenden. Insgesamt waren 20 Polter, überwiegend Buche, zu ersteigern – dies entspreche etwa 80 Festmetern Brennholz, erklärte von Schröder.

Bei jedem Polter wurde angehalten, der Förster und der Ortsvorsteher erklommen die Baumstämme und das Bieten konnte beginnen. Schlussendlich hatten alle Stämme einen Käufer für einen Preis zwischen 90 bis 100 Euro pro Festmeter gefunden und die Gruppe traf wieder auf dem Festplatz beim Behlen ein.

Wildschwein am Spieß

Dort hatten die fleißigen Feuerwehrleute schon alles gerichtet und den Grill für die Würste auf Temperatur gebracht. Außer Bockwürsten lagen auch Wildschweinwürste auf dem Grill, dazu gab es allerlei Getränke mit oder ohne Alkohol.

Am großen Feuer konnte man sich bei einem Schwätzchen wieder aufwärmen und im eigens dafür aufgebauten Zelt gab es auch Sitzmöglichkeiten. Das Wildschwein war noch nicht ganz durchgegrillt, aber schließlich war ja noch den ganzen Mittag Zeit für ein gemütliches Beisammensein bei Wildschweinbraten, Nudeln, Bier & Co..