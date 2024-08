1 Als völlig unzumutbar betrachten Anwohner die aktuellen Zustände am Ortsende des Sommerbergs in Richtung Burgberg. Keine Rücksicht wird offenbar auch auf die benachbarten landwirtschaftlichen Grundstücke genommen. Foto: Albert Bantle

Am Sommerberg in Fischbach wird seit rund einem Vierteljahr Holz verarbeitet. Anwohner kritisieren, dass es immer wieder zu Baumfällungen ohne Warnschilder gekommen sei und Grundstücke der angrenzenden Landwirte in Mitleidenschaft gezogen worden seien.









„Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Fischbach an, und der Amtsschimmel wiehert nicht einmal“, so empfindet der Fischbacher Hartmut Lübben die aktuelle Situation am Fischbacher Sommerberg in Richtung Burgberg.