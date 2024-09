Holzstapel steht in Flammen: Polizei vermutet erneut Brandstiftung in Hausach

Polizei vermutet erneut Brandstiftung in Hausach

Holzstapel steht in Flammen

1 Wieder rückt die Feuerwehr aus – mutmaßlich erneut wegen Brandstiftung. Foto:

Ein Holzstapel von etwa 10 Meter Länge brannte am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr auf einem Waldweg oberhalb des Stadions in Hausach. Die Ermittlung der Ursache steht noch aus.









Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort standen etwa vier Meter des Holzstapels bereits in Vollbrand und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Angrenzende Bäume kamen nicht zu Schaden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Aufgrund der feuchten Witterung geht die Polizei momentan von Brandstiftung aus. Ob ein Zusammenhang zu der mutmaßlichen Brandstiftung am vergangenen Wochenende