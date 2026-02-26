Holzpreise auf hohem Niveau: Verkauf beschert Neubulach satte Einnahmen

Mit 220 000 Euro lag das Ergebnis aus Holzverkäufen im Jahr 2025 fast um das Neunfache höher als geplant. Insgesamt fließen 381 000 Euro in die Stadtkasse.
Durch einen erhöhten Holzeinschlag und spürbar gestiegene Holzpreise kann die Stadt Neubulach für das Jahr durch Holzverkäufe ein deutliches Plus gegenüber dem ursprünglichen Planansatz verbuchen. 8860 Festmeter Holz aus dem Neubulacher Stadtwald wurden 2025 vermarktet, geplant hatte die Kommune mit den in der Forsteinrichtung vorgegebenen 7200 Festmetern.