Holzpreise auf hohem Niveau: Gewinn im Ostelsheimer Forst verdoppelt sich

Der gute Holzpreis beschert der Gäugemeinde einen Einnahmenüberschuss von mehr als 25 000 Euro. Mehr Bäume als gedacht wurden im Vorjahr durch den Hagelsturm geschädigt.
Besser gelaufen als geplant ist für Ostelsheim das Forstwirtschaftsjahr 2025. Jürgen Martinek, Leiter des Forstreviers Althengstett, das auch für den Ostelsheimer Forst zuständig ist, verkündete dem Gemeinderat bei dessen jüngster Sitzung, dass insbesondere die deutlich gestiegenen Preise, aber auch ein etwas höherer Einschlag, dazu geführt hat, dass statt des geplanten Überschusses von knapp 12 000 Euro ein um das doppelte höherer Ertrag erzielt wurde.