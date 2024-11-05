Holzofen- und Kaminverbot 2025 - 2,3 Millionen Betroffene

Seit Januar 2025 gelten strengere Vorgaben für bestimmte Holz- und Kaminöfen. Sie müssen ausgetauscht oder nachgerüstet werden. Die wichtigsten Informationen für Verbraucher.
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür – und damit entfaltet eine wichtige Veränderung für einige Holzöfen ihre Wirkung. Bereits Ende 2024 ist eine Frist für ältere Modelle ausgelaufen. Seit 1. Januar 2025 dürfen sie nicht mehr im bisherigen Zustand betrieben werden, und inzwischen dürfte in den meisten Fällen auch der Schornsteinfeger nach dem Rechten gesehen haben. Der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) mahnt jedenfalls, dass „mit dem Stichtag die Betriebserlaubnis automatisch erlischt“.