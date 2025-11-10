Holzmanufaktur Rottweil: Azubis zeigen es – hier hat das Handwerk Zukunft

Bei den ersten „Tagen der Restauratoren“ gab die Holzmanufaktur in Rottweil vielfältige Einblicke. Schüler konnten ihr Talent in der Werkstatt selbst ausprobieren.
In der Werkstatt der Holzmanufaktur im Neckartal fallen ordentlich Späne, und es wird gesägt und gehobelt, was das Zeug hält. Die jungen Leute, die hier am Werk sind, haben sichtlich Spaß dabei. Anlässlich der bundesweit ersten „Tage der Restauratoren im Handwerk“ hatte die Holzmanufaktur ihre Werkstätten für Schüler geöffnet, diesmal unter dem Stichwort: „Handwerk hat Zukunft – Auszubildende öffnen Türen zur Praxis“.