Die Nachfrage nach Holz ist enorm. Die Folgen sind steigende Preise und fehlender Nachschub.

Auch im Raum Oberndorf geht den Zimmermännern das Holz aus. Die Folge sind massive Bauverzögerungen. Zudem ist noch nicht absehbar, wann sich die Lage am Markt wieder stabilisiert.

Oberndorf - Die weltweite Nachfrage nach Holz ließ die Preise in den vergangenen Monaten in die Höhe schießen. Dafür sei insbesondere der extrem hohe Exportanteil in die USA und China verantwortlich, erklärt Ralf Heinzelmann, Geschäftsführer der Zimmerei Heinzelmann in Oberndorf. Großsägewerke würden die heimischen Hersteller von Konstruktivvollholz und Brettschichtholz nur mit einem Bruchteil der benötigten Rohware beliefern, und das gleichzeitig zu einem wesentlich höheren Preis.

