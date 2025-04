Der Ortschaftsrat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Bauantrag, Problemen in der Kita und Anliegen von Bürgern. Auch die Sperrung der Ortsdurchfahrt sowie der Start der Bauarbeiten für den Radweg auf dem Brogen wurden angekündigt.

Der Ortschaftsrat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem diffizilen Bauantrag. Wünsche und Anträge von Einwohnern sollen nach Möglichkeit realisiert werden. Lösungen für Probleme in der Kita wurden aufgezeigt.

Als nicht ganz einfach stellte sich der Bauantrag im Bereich Beerenreute 3 dar. Der Antragsteller will hier ein Holzschichtlager errichten. Dies solle an ein bestehendes Gebäude angebaut werden und mit einem Pultdach versehen werden.

Im Bebauungsplan sind jedoch nur Satteldachbaukörper zugelassen, so Ortsbaumeister Gregor Schenk bei der Vorstellung des geplanten Objekts. Dennoch waren sich die Ratsmitglieder einig: Sie plädierten für ein Pultdach und die nötigen Befreiungen. Das sei auch von der Straße her weniger einsehbar als ein Satteldach. Dies ging auch aus den Ausführungen von Ratsmitglied Axel Fichter hervor.

Landratsamt hat letzte Entscheidung

Die Baulast, welche auf den Nachbarn zukäme, könnte hier in Bezug auf die Nähe des Waldes zum Problem werden, so Gregor Schenk. In diesem Zusammenhang müssten 30 Meter Abstand der Bäume zum Bauobjekt bestehen. Dies wäre in einem Teil des Anbaus nicht möglich. Hier hat das Landratsamt die letzte Entscheidung.

Sollten sich die Beteiligten einigen, müsste dies gegebenenfalls mit einer Enthaftungserklärung schriftlich festgehalten werden. Diese besagt, dass aufkommende Schäden, die durch den Wald entstehen, durch den Bauträger selbst abgedeckt sind.

Probleme mit der Heizung gibt es im Buchenberger Kindergarten Regenbogen. Foto: Helen Moser

In Anbetracht dessen stimmte der Rat dem Bauantrag mit den Befreiungen der Form, Ausrichtung und Neigung des Dachs vorbehaltlich der Entscheidung des Landratsamts einstimmig zu.

Anwohner spricht Lob aus

Ingrid Weisser regte nach einem Besuch auf den Friedhof an, dass hier neben einem festen Weg wieder eine Anpflanzung von Rasen erfolgen möge.

Einwohner Wolfgang Fichter hatte erstmal viel Lob für die Veranstaltung über den Glasfaserausbau. Sie sei sehr informativ gewesen. In seinen weiteren Ausführungen wollte er noch wissen, wie es um den Ausbau der Straße im Glasbachtal beim Anwesen Bösinger stehe. Hier habe es enorme Wellen. Diese seien insbesondere für Radfahrer ein Problem. In diesem Bereich soll erst einmal ein Schild mit dem Hinweis auf eine unebene Fahrbahn aufgestellt werden, erfuhr er.

Lösung für Kita-Heizung gesucht

In der Kindertagesstätte gibt es Probleme mit der Heizung. Dies könne auch an der Lage der Thermostate liegen. Im Eingangsbereich soll ein Deckenstrahler, welcher bei Bedarf eingeschaltet werden kann, für die nötige Wärme sorgen. In Bezug auf die Akustik in der Kita will Gregor Schenk erst ein Angebot einholen. Ortschaftsrat Ralf Pfaff will ihn hierbei mit seinen Erfahrungen unterstützen.

Bald wird die Ortsdurchfahrt Buchenberg noch einmal gesperrt. Grund ist die Erneuerung des Fahrbahnbelags. Foto: Helen Moser

Abschließend gab Ortsvorsteher Roland Meder bekannt, dass die Ortsdurchfahrt im Bereich des Neubaugebiets ab Montag, 14. April, bis voraussichtlich 25. April voll gesperrt sei. Hier wird die Deckschicht erneuert. Zur gleichen Zeit beginnen die Bauarbeiten für den Radweg auf dem Brogen.