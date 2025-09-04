Holzhausen-Torhüter im Fokus: So erlebte Julian Hauser Partie und Elfmeterschießen gegen die TSG Balingen

Beim Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Verein, der TSG Balingen, wird der Torhüter zum Elfmeterhelden. Wir haben ihn während der 120 Minuten genauer beobachtet.
13 Jahre, 280 Spiele und davon 65 ohne Gegentor(Angaben transfermarkt.de), so lesen sich die Zahlen von Julian Hauser für die TSG Balingen. Am Mittwoch traf er dann mit dem FC Holzhausen, bei dem er seit vergangenem Sommer spielt, auf besagte TSG. Für ihn und einige seiner Teamkollegen war es durch die Zeit bei der TSG auch ein ganz besonderes Spiel. Doch sonderlich nervös schien Hauser nicht, denn auf die Frage, was ihm beim Frühstück am Morgen des Spiels durch den Kopf gegangen sei, antwortete er nur scherzhaft: „Ich frühstücke nicht.“