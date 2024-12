In der Eishalle Balingen kam es zu einem besonderen Eishockey-Highlight: Die Schwarzwälder Holzhacker vom SV Baiersbronn trafen auf das Hobbyteam der Bietigheim Steelers.

Beide Mannschaften traten mit einem Team an, das bewusst auch weniger erfahrenen Spielern die Möglichkeit gab, sich zu beweisen. Vor knapp 50 Zuschauern entwickelte sich eine spannende und von Respekt geprägte Partie.

Niklas Philipp hält die Null

Das Spiel begann mit Druck der Gäste aus Bietigheim, die sich mehrere gute Chancen erarbeiteten. Die Holzhacker-Defensive brauchte einige Zeit, um sich zu sortieren, blieb aber durch schnelle Konter stets gefährlich. Kurz vor der Drittelpause zahlte sich das Zusammenspiel der Gastgeber aus: Martin Hauer fand mit einem präzisen Pass Stephan Seeger vor dem Tor, der per Direktabnahme zur 1:0-Führung traf. Torhüter Niklas Philipp parierte die Angriffe der Steelers souverän und hielt die Null.

Nachdem die Anfangsphase des Mittelabschnittes erneut den Gästen mehr Spielanteile einbrachte, dominierten die Holzhacker phasenweise das Spielgeschehen und setzten sich im Drittel der Gäste fest. Das Abwehrbollwerk der Steelers machte es jedoch schwer, weitere Treffer zu erzielen. Erst ein entschlossener Alleingang von Waldemar Boev führte zum 2:0. Die Steelers passten sich daraufhin besser an und blieben durch schnelle Konter brandgefährlich. Einer dieser Gegenstöße führte schließlich zum 2:1-Anschlusstreffer und hielt die Partie offen.

Die Gastgeber waren auf eine Schlussoffensive der Steelers vorbereitet, doch als die Gäste am Drücker waren, stellte Benjamin Maser mit energischem Nachsetzen im Torraum den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (3:1). Dieser Treffer gab den Holzhackern spürbar Aufwind. Kurz darauf sorgte Ronja Köhler mit ihrem ersten Treffer für Begeisterung bei den Fans, als sie den Puck im langen Eck platzierte. Martin Hauer erhöhte auf 5:1, bevor Markus Wein nach einem schnellen Zwei-auf-eins-Konter den sechsten Treffer markierte. Den Schlusspunkt setzte erneut Benjamin Maser mit einem Schlenzer in den Torwinkel zum 7:1-Endstand.