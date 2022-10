5 Mit der Maschine werden die Bäume aus dem Wald gezogen. Foto: Kupferschmidt

Region/Loßburg - Klima, Gesundheit oder Verjüngung des Waldes – es gibt gute Gründe, Bäume zu fällen. So war auch kürzlich der Freudenstädter Gemeinderat im Wald unterwegs. Aber von der Gesellschaft hagelt es zur Holzernte immer mehr an Kritik. Um aufzuklären, veranstaltet der Forst BW eine Themenwoche unter dem Motto "Schonende Holzernte".

"Wir sind die Guten", stellt Reiner Brechenmacher, Sachgebietsleiter für den Forstbezirk Mittlerer Schwarzwald, gleich zu Beginn klar. Ebenfalls dabei sind Anna Eitel, Funktionsmitarbeiterin Holz und Waldpädagogik, Ulrike Becker, Revierleiterin und Simon Stahl, Leiter des Forstbezirks Mittlerer Schwarzwald.

Nur an markierten Wegen darf Maschine fahren

Zwei Stunden führt die Gruppe unsere Redaktion durch den Wald – ausgerüstet mit Helm und Warnweste. Denn: In diesem Waldstück werden gerade Bäume gefällt. Diese sind mit einem roten Strich markiert, zwei rote Striche bedeuten, dass hier die Gasse für den Schlepper verläuft.

"Der Boden ist das wertvollste vom Wald", so Stahl. Deshalb dürfe die Maschine nur an den markierten Wegen fahren, um den Boden nicht zu stören. Im Kreis Freudenstadt seien das deutlich weniger als 15 Prozent der Fläche, berichtet Brechenmacher. "Die Horror-Vorstellung, dass die Maschine überall fahren darf, können wir widerlegen."

Bäume werden nicht willkürlich gefällt

Auch für die Fahrgleisbildung der Maschine werden die Forstmitarbeiter kritisiert. Und das, obwohl die mit Wasser gefüllte Fahrspur eine wichtige Funktion erfüllt. Sie sei beispielsweise der Lebensort für Amphibien, Salamander und Kröten. "Hier waren letztens auch Wildschweine, um sich zu suhlen", erkennt Stahl. "Für die ist das ein richtiges Wellnessprogramm."

Ein weiteres Vorurteil, mit dem die Gruppe konfrontiert wird: Viele Menschen denken, dass Bäume willkürlich gefällt werden. "Alle zehn Jahre wird der Baumbestand überprüft", stellt Brechenmacher fest. Dann werde das weitere Prozedere festgelegt, man habe im Kreis eher eine Verjüngung und keine Überforstung. "Wir machen nichts Unüberlegtes, alles ist belegbar."

Auch Eitel kennt die gesellschaftliche Kritik. "Fast jeder hat etwas aus Holz zuhause, aber die wenigsten hinterfragen, woher es kommt." Hier in der Gruppe seien "alle Naturliebhaber, wir wollen mit der Natur leben."

"Holzernte ist etwas ganz Normales"

In Deutschland könne man einfach zum Zweck der Erholung in den Wald gehen, sagt Stahl. Wenn Bäume gefällt werden, muss zur Sicherheit ein bestimmtes Gebiet abgesperrt werden. Ärgerlich sei es, wenn diese Absperrungen ignoriert werden, so der Revierleiter. Oft bekommen die Forstwirte Unmut zu spüren, wenn gewisse Bereiche nicht begehbar sind. "Deswegen wollen wir zeigen, dass Holzernte etwas ganz Normales ist."

Auf dem Weg findet Stahl die Überreste eines Ballons, die er sofort mitnimmt. Die Waldarbeiter kennen das Problem mit wildem Müll aus ihrem Berufsalltag. "Wir sind nicht nur Forstwirte, manchmal denken die Waldbesucher auch, wir sind der Wertstoffhof", berichten sie. Von Einbauküchen, einem Sack voller Windeln, Altreifen bis hin zu einer Tüte voller Batterien – laufend finden sie wilden Müll, der einfach im Wald abgelegt wird.

Maschine arbeitet schonend

Zum Abschluss demonstrieren die Waldarbeiter unserer Redaktion den Einsatz der großen Holzerntemaschine. "Das Fahrzeug fährt mit Bio-Öl", erklärt Stahl. Nachdem die Äste vom Baum entfernt wurden, fährt sie Forstwirt Hubert Faist wieder in den Wald – um der Natur möglichst viel wieder zurückzugeben.

"Alles was die Maschine macht, macht sie so schonend wie möglich", so Stahl. Wenn man nach den Baumfällungen in den Wald schaue, solle man nichts mehr von den Waldarbeiten sehen können.

Forstwirte lieben ihren Beruf

"Waldarbeit gehört zu den gefährlichsten Arbeiten", erklärt Stahl. Laufend passieren Unfälle, die schweren seien zwar nicht eliminiert worden, aber deutlich zurückgegangen.

Die Forstwirte stört das nicht, sie lieben ihren Beruf, wie im Gespräch deutlich wird. "Man sieht täglich, was man macht", erzählt Forstwirt Normen Dölker. "Jeden Tag gehen wir mit einem Lächeln aus dem Wald raus." Besonders wichtig sei ihnen das Miteinander. "Ohne eine gute Teamarbeit, braucht man in diesem Beruf gar nicht schaffen", so der Forstwirt.

Sein Kollege Michael Jehle ergänzt: "Wir haben die Vorstellungskraft, wie der Wald in 100 Jahren sein sollte." Und sie hätten die Möglichkeit, diesen Prozess mitzugestalten.