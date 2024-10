Anwohner fürchten sich vor hochgiftigem Gas in der Luft

1 Bevor Rundholz für den Export bereit ist, muss es in Containern begast werden. Foto: Morlok

Bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung ging Altheims Ortsvorsteherin Sylvia Becht mit einem recht brisanten Thema an die Öffentlichkeit.









Sie stieß in einem Artikel der Fachzeitschrift „EUWID Holz und Möbel“ auf die Information, dass auf dem Anfang 2023 in Horb in Betrieb genommenen Containerterminal Möglichkeiten zur Rundholzbegasung geschaffen werden sollen.