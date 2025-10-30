Holzbau-Quartier in Villingen?: Verhandlung mit Großinvestor für hunderte geförderte Wohnungen im Oberen Brühl

Das wäre ein Coup für VS: Die Stadt verhandelt mit einem Investor, der im Oberen Brühl ein Holzbau-Quartier realisieren möchte. Die Pläne dürften in gleich mehrerer Hinsicht überzeugen.
Im seit Jahren stockenden Wohnbauprojekt im Areal Oberer Brühl in Villingen kommt überraschend neue Bewegung auf. Aus einer nichtöffentlichen Sitzung ist nun an die Öffentlichkeit gedrungen, dass die Stadt mit einem Großinvestor verhandelt, der das gesamte verbliebene Gelände an der Kirnacher Straße übernehmen und vollständig bebauen möchte.