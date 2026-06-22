Holzbau Großmann in Höfen: Erst Tag der offenen Tür, dann Reißbodenfest

Beim Tag der offenen Tür und dem Reißbodenfest wurden bei Holzbau Großmann in Höfen insgesamt mehr als 700 Besucher in der neuen Zimmererhalle begrüßt.
Zum Tag der offenen Tür am Freitag nutzten mehr als 400 Interessierte die Gelegenheit, die neue Werkhalle von Holzbau Großmann zu besichtigen. An verschiedenen Stationen in den Büroräumen und der Zimmererhalle erhielten die Besucher Einblicke in die täglichen Abläufe eines modernen Holzbaubetriebs. Besonders großes Interesse fanden die CNC-gesteuerte Abbundanlage, die Vorfertigung von Holzrahmenbauwänden sowie die Vorführungen der Auszubildenden. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, sich über das Zimmererhandwerk, moderne Holzbautechniken und die Entstehung der neuen Halle zu informieren.