Holzbau Großmann in Höfen: Erst Tag der offenen Tür, dann Reißbodenfest

Stimmungsvoller Konzertabend

Auch der Samstagabend war laut Mitteilung ein voller Erfolg. Mehr als 300 Besucher feierten beim Reißbodenfest in der neuen Werkhalle. Die Rock-Coverband Donnerbalken sorgte mit einer energiegeladenen Show für Stimmung und brachte mit kraftvollen Gitarrenriffs die Halle regelrecht zum Beben. Die Besucher feierten ausgelassen und genossen einen stimmungsvollen Konzertabend in außergewöhnlicher Atmosphäre. Für die Bewirtung zeichnete sich das Team des Bauwagen Höfen verantwortlich, das gemeinsam mit Holzbau Großmann auf ein gelungenes Wochenende zurückblickt. Aufgrund der positiven Resonanz stehen bereits erste Überlegungen im Raum, das Reißbodenfest auch im kommenden Jahr wieder zu veranstalten.