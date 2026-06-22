Holzbau Großmann in Höfen: Erst Tag der offenen Tür, dann Reißbodenfest
1
Bei Holzbau Großmann war einiges los. Foto: Holzbau Großmann

Beim Tag der offenen Tür und dem Reißbodenfest wurden bei Holzbau Großmann in Höfen insgesamt mehr als 700 Besucher in der neuen Zimmererhalle begrüßt.

Zum Tag der offenen Tür am Freitag nutzten mehr als 400 Interessierte die Gelegenheit, die neue Werkhalle von Holzbau Großmann zu besichtigen. An verschiedenen Stationen in den Büroräumen und der Zimmererhalle erhielten die Besucher Einblicke in die täglichen Abläufe eines modernen Holzbaubetriebs. Besonders großes Interesse fanden die CNC-gesteuerte Abbundanlage, die Vorfertigung von Holzrahmenbauwänden sowie die Vorführungen der Auszubildenden. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, sich über das Zimmererhandwerk, moderne Holzbautechniken und die Entstehung der neuen Halle zu informieren.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Höfener lebt für Feuerwehr: Diese Auszeichnung geht Großmann „unter die Haut“

Höfener lebt für Feuerwehr Diese Auszeichnung geht Großmann „unter die Haut“

Sein Beruf und sein Ehrenamt begleiten Wilhelm „Willi“ Großmann, seit er ein junger Mann war. Für Letzteres hat er vom Land Baden-Württemberg einen besonderen Preis verliehen bekommen.

Stimmungsvoller Konzertabend

Auch der Samstagabend war laut Mitteilung ein voller Erfolg. Mehr als 300 Besucher feierten beim Reißbodenfest in der neuen Werkhalle. Die Rock-Coverband Donnerbalken sorgte mit einer energiegeladenen Show für Stimmung und brachte mit kraftvollen Gitarrenriffs die Halle regelrecht zum Beben. Die Besucher feierten ausgelassen und genossen einen stimmungsvollen Konzertabend in außergewöhnlicher Atmosphäre. Für die Bewirtung zeichnete sich das Team des Bauwagen Höfen verantwortlich, das gemeinsam mit Holzbau Großmann auf ein gelungenes Wochenende zurückblickt. Aufgrund der positiven Resonanz stehen bereits erste Überlegungen im Raum, das Reißbodenfest auch im kommenden Jahr wieder zu veranstalten.

Das Interesse an der neuen Werkhalle war groß. Foto: Holzbau Großmann
 